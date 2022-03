GF Vip, le prime parole di Soleil dopo l’eliminazione: "Ho vissuto sei mesi cercando di non tradire mai la mia essenza"

Soleil Sorgè, a circa una settimana dalla sua eliminazione, ha deciso di pubblicare il suo primo post su Instagram. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, che ha perso al televoto flash contro Davide Silvestri, decide di ringraziare tutti i fan per l’enorme sostegno ottenuto durante la permanenza negli studi di Cinecittà.

“Le parole ed i pensieri che mi girano in testa sono tanti” inizia così il proprio post di Soleil Sorgè in cui parla della sua avventura nella casa ove poi aggiunge: “Vorrei fermarli tutti perché in ogni frame c’è un ricordo che mi appare, in ogni istante c’è tantissima vita”.

Riassume poi le settimane vissute all’interno della casa: “Sei mesi vissuti con intensità indescrivibile, cercando di non tradire mai la mia essenza, vivendo tutto in totale trasparenza. Sei mesi in cui ho conosciuto profondamente molte persone, sei mesi in cui la felicità la rabbia e la noia hanno convissuto benissimo insieme alle mille emozioni… Sei mesi condivisi con anime affini e in cui persino le persone più lontane e diverse da me hanno lasciato lezioni e segni indelebili nel mio cuore, sei mesi a farsi domande sul futuro che ci aspetta”.

Ringrazia poi il pubblico da casa, affermando di provare un fortissimo senso di gratitudine per tutte le persone che l’hanno sostenuta in questi sei mesi. Ritiene poi la propria avventura al “Grande Fratello Vip” come un’esperienza indimenticabile, siccome le ha consentito di conoscere meglio se stessa, con tutti i pregi e difetti. Nei ringraziamenti ricorda anche Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ammettendo di essere pronta a far tesoro dei loro consigli.

E infine non si fa mancare un messaggio ai suoi inquilini: “Ringrazio tutti i miei compagni di viaggio, dal primo all’ultimo, quelli con cui ho riso e quelli che mi hanno fatto soffrire, quelli da cui ho ricevuto e quelli a cui ho dato. Tutti voi siete stati parte di questo capitolo della mia vita che resterà per sempre scritto nel mio animo“.