GF Vip, le prime parole di Riccardo Fogli dopo la squalifica

Negli ultimi giorni si è parlato molto della squalifica ricevuta da Riccardo Fogli a poche ore dal suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Gli utenti di Twitter hanno infatti pubblicato alcune clip sui social network ove si può sentire, in maniera abbastanza chiara, delle bestemmie esclamate da Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria in cui il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha deciso di non punire.

Molti amici del cantante, tra cui Dodi Battaglia e Roby Facchinetti, ove il tastierista dei Pooh ha rivelato di non aver mai sentito sentito bestemmiare Riccardo in tutti questi anni. Molto probabilmente però, già dalla diretta di questa sera, Signorini potrebbe avere un collegamento con Riccardo per cercare di chiarire la sua vicenda.

Le prime parole di Riccardo Fogli sui social

In seguito alla squalifica dell’ex componente dei Pooh sono circolate numerose voci. La più importante sono state le parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, in cui ha affermato che Riccardo Fogli non avrebbe preso benissimo la squalifica e proprio per questo motivo, dopo il provvedimento, si è reso protagonista di una sfuriata ove ha spaccato la sua chitarra in mille pezzi.

Questa indiscrezione però viene smentita direttamente da Riccardo Fogli che, ritornato in possesso dei suoi profili sui social network, ha rivelato: “Per essere chiari la mia chitarra non si è rotta, non l’ho sbattuta da nessuna parte. Un saluto al mio chitarrista che mi ha regalato la chitarra”.

La compagna invece nei giorni ha ricondiviso nelle storie di Instagram le accuse fatte dagli utenti sul “GF Vip”: “‘Secondo me a differenza di altri non l’ha pronunciato, anche fosse stato, perché gli altri sono lì?’, ‘Due pesi, due misure’, ‘Uno schifo, non doveva uscire Riccardo, non se lo meritava. Gli altri che bestemmiano e nessuno parla’”.