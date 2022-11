GF Vip, le prime parole di Pamela Prati: "Fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, ma ora sono felice"

Ascolta questo articolo

Pamela Prati è stata l’ultima eliminata dellla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. L’ex primadonna del “Bagaglino” ha avuto l’opportunità di entrare nella Casa più spiata d’Italia con l’obbiettivo di provare, riuscendoci a grossi tratti, di ripulirsi l’immagine dopo il caso legato a Mark Caltagirone.

Archiviata questa fasulla storia d’amore, per Pamela si aprono le porte per una possibile relazione vera. Difatti nella Casa più volte ha parlato bene di Marco Bellavia e, dopo la sua eliminazione al televoto, sorprendendo il pubblico in studio decide di dare un bacio all’ex conduttore di “Bim bum bam” negli studi Mediaset.

Le prime parole di Pamela Prati dopo l’eliminazione

Con un lungo post su Instagram, la Prati ha voluto ringraziare i suoi tantissimi fan che l’hanno supportata in questi mesi: “Uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma sopratutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici. Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova”.

E nella parte finale arrivano i ringraziamenti, ove dedica una piccola parte del post anche a Marco Bellavia: “Grazie ad Alfonso Signorini, mi hai preso per mano e mi hai accompagnata in un percorso alle volte difficile ma che mi ha regalato emozioni indimenticabili. Grazie alla mia famiglia e ai miei amici, non ho mai sentito la loro assenza perché erano sempre con me, sono fortunata ad avervi accanto. Grazie a te, Bellavia i miei occhi non ridevano così da troppo tempo“.

Ora Pamela Prati può godersi l’opportunità di conoscere più approfonditamente Marco Bellavia e, si spera per entrambi, che le cose possano andare nel migliore dei modi.