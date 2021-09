GF Vip, le prime parole di Katia Ricciarelli: "Voglio far conoscere la mia lirica"

Tra le concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, troviamo Katia Ricciarelli. Per la cantante non si tratta della sua prima esperienza in un reality show, dal momento che ha già partecipato nel 2006 alla terza edizione de “La fattoria” classificandosi in quinta posizione.

Ultimamente Katia Ricciarelli ha spostato il suo focus nel mondo televisivo, dal momento che solamente nel 2021 è stata protagonista de “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci oltre ad aver fatto la giurata, insieme a Cristina D’Avena, Pupo, Anna Tatangelo, Gabriele Cirilli, Eleonora Daniele, Elisabetta Ferracini ed Elisabetta Gregoraci dello “Zecchino d’Oro 2020“.

Le prime parole di Katia Ricciarelli

Come riportato dal sito “La nostra Tv” l’artista ha rilasciato un’intervista al settimanale “Intimità“, diretto da Venturella Sforza, in cui parla della sua nuova avventura al “Grande Fratello Vip”. Katia Ricciarelli si è mostrata molto determinata, ove fa capire di avere le idee molto chiare di come deve comportarsi all’interno della casa più spiata d’Italia.

“In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality” apre così il discorso Katia Ricciarelli che poi aggiunge: “Ho detto sì al Gf riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica“.

Molti entrano nella casa con lo scopo di conoscere sé stessi e di provare nuove avventure mai esplorate fino a quel momento, ma per l’ex compagna di Pippo Baudo non è così: “Ormai la ricerca è finita, mi sono trovata da tempo. Ho 75 anni compiuti, non potrebbe essere diversamente. Sono giunta alla conclusione che la felicità non esiste neanche”.

L’artista comunque non chiude le porte a un nuovo amore, dal momento che nei mesi scorsi ha dichiarato di essere pronta a innamorarsi nuovamente e non esclude che possa trovare il suo principe azzurro all’interno degli studi di Cinecittà.