GF Vip, le prime parole di Jessica Selassié dopo la vittoria: "Non sono innamorata di Barù"

Il 14 marzo su Canale 5 è andata in onda la finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Alla diretta finale sono andati Giucas Casella e Jessica Selassié (che si sono scontrati nel televoto vinto nettamente dalla principessa etiope) insieme ai finalisti Lulù, Delia Duran, Barù Gaetani e Davide Silvestri.

Jessica, oltre a vincere il televoto contro Giucas, riesce ad andare agevolmente battendo nel penultimo televoto Delia. Nell’altro lato invece trova Davide, che sconfigge la sorella Lulù, mentre Barù si salva grazie alla piramide d’oro trovata nella stanza. Al testa a testa si ritrovano comunque Jessica e Davide, ove la principessa vince superando il 60% delle preferenze.

Le prime parole di Jessica dopo la vittoria

Per molti la vittoria di Jessica è stata conquistata soprattutto grazie alla sua pacatezza e tranquillità d’animo, poiché è riuscita sia a “resistere” agli scatti d’ira di Lulù e riuscendo quasi sempre a metterci una pezza, o allontanarsi del tutto, durante le furenti lite nate nella casa.

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, Jessica viene intercettata dai microfoni del TG5 a poche ore dalla vittoria, ove prova immediatamente a ironizzare in merito a questo argomento: “Cosa vorrei fare adesso? Tornare a casa e mangiare sushi” per poi parlare brevemente del suo futuro: “Da domani non lo so, penso che sia comunque tutta una giostra, in salita. Non so cosa mi aspetterà, spero cose belle“.

Durante la sua esperienza nella casa Jessica ha fatto parlare molto anche per il suo avvicinamento nei confronti di Barù, ove in tanti telespettatori hanno lanciato l’hashtag “jerù” in merito a questa possibile relazione. Tuttavia la Selassié, in questa intervista, sembra minimizzare il proprio rapporto nato negli studi di Cinecittà con il nobile: “Se mi sono innamorata? Innamorata non proprio, però diciamo che mi sono infatuata“.