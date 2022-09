GF Vip, le prime parole di Gegia: "Io e Pupo abbiamo passato una notte d’amore. Ora sono innamorata di un uomo turco"

Ascolta questo articolo

Nel corso della seconda diretta del “Grande Fratello Vip” il cast del reality show si è allargato con l’ingresso dei nuovi concorrenti. A far parte della Casa più spiata d’Italia è presente anche Gegia, che ha immediatamente fatto discutere sui social network per alcune affermazioni sul proprio passato.

La comica 63enne infatti rivela che, molti anni fa, avrebbe avuto una notte di passione insieme a Pupo: “Abbiamo avuto una notte d’amore insieme quando eravamo giovanissimi. Avevamo 19 e 20 anni circa, eravamo in un albergo ai Giardini Naxos, in Sicilia, c’erano dei premi televisivi”.

La vita sentimentale di Gegia

Ovviamente però questo si tratta del proprio passato, poiché sono ormai volati più di 40 anni su questo brevissimo flirt con Pupo. Incalzata da Alfonso Signorini, la nuova concorrente del “Grande Fratello Vip” rivela che a oggi è innamorata di un uomo turco.

“Ora sono innamorata di un uomo turco, si chiama Memet, sono cinque mesi che ci conosciamo e stiamo insieme, ci siamo incontrati all’aeroporto di Istanbul” rivela Gegia come riportato dal sito “Today” che poi aggiunge: “Ci siamo visti una sola volta in cinque mesi, abbiamo chiacchierato per una mezz’oretta la prima volta ma adesso stiamo insieme da 5 mesi e mezzo e poi non ci siamo più visti“.

L’incontro però, come sottolineato più volte da Gegia, è stato fatto solo una volta in quell’aeroporto, poiché poi si sono continuati a sentire solamente telefonicamente o via messaggi. La cantante dichiara che, proprio per amore, avrebbe imparato un po’ di turco.

Alfonso signorini però, almeno per il momento, non sembra essere convinto e, riferendosi alla vicenda Mark Caltagirone, dichiara di sentire un po’ la puzza sotto il naso. Però Gegia allontana immediatamente queste voci, rivelando che il suo fidanzato esiste davvero e che non vuole comportarsi come fatto da Pamela Prati.