GF Vip, le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica

Nella puntata di ieri del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno assistito alla squalifica di Edoardo Donnamaria. Il conduttore Alfonso Signorini ha giustificato questa decisione poiché, nonostante sia stato avvertito più volte insieme ai suoi compagni di viaggio, ha alzato nuovamente i toni contro Antonella Fiordelisi.

L’episodio che avrebbe fatto scaturire alla rete di prendere questa decisione starebbe comunque circolando in rete e, a quanto pare, la colpa sarebbe per una lite di Edoardo con Antonella a causa di un panino, ove Edoardo perde la pazienza nei suoi confronti e si lascia andare ad esclamazioni ritenute eccessive dagli autori del programma, strappando il panino dalle mani della schermitrice.

Le prime parole di Edoardo Donnamaria dopo la squalifica

Una volta saputo del verdetto Edoardo si è immediatamente preoccupato per Antonella, rivelando che questo addio gli pesa soprattutto per lasciarla sola nella Casa. La vippona è invece scoppiata in una crisi di pianto, mentre altri hanno iniziato a fare mea culpa accusandosi a vicenda per come sono andate le cose.

Intervistato da Francesco Fredella a RTL 102.5, Edoardo ha voluto parlare delle sue prime ore dopo la squalifica: “Mi sento frastornato. Ho dormito 3 ore. Avevo promesso a tutti di non toccare il telefono. Ma l’ho preso subito in mano e ho fatto una telefonata a mia madre. Questa è la prima cosa che ho voluto fare. Poi ho riabbracciato il cane. Ieri sera sono stato con i miei genitori ed ho fatto una lunga chiacchierata anche con mio fratello”.

Si parla poi di Antonella Fiordelisi, rivelando scherzosamente che tutti sono invitati al loro matrimonio tranne Charlie Gnocchi: “Ho un pensiero da quando sono uscito dalla casa: rivedere Antonella. Sento troppo la sua mancanza, è una cosa che non succede nella vita normale. Ve lo giuro. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lì sotto casa con il megafono. Vederla piangere, quando sono andato via, mi ha fatto star male“.