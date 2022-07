GF Vip, le parole di Pier Silvio Berlusconi: "Quest’anno batterà ogni record di durata"

Ascolta questo articolo

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” inizierà nel mese di settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, in cui è stato presente anche l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, sono uscite le prime ufficialità in merito al cast.

Difatti, come preannunciato da molti siti, Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del “GF Vip 7”. Tra l’altro per l’artista si aprono anche le porte per la prima serata di Canale 5 ove, un po’ come successo per Iva Zanicchi, condurrà in due puntate un suo one woman show in cui celebrerà la propria carriera con tanti ospiti.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sul “GF Vip”

Dalle dichiarazioni rilasciate da Berlusconi si nota sin da subito come l’amministratore delegato voglia ancora puntare molto sui reality show, che sono diventati dei format vitali per Canale 5. Per questo motivo non esclude che questa settima edizione, ascolti permettendo, possa diventare una delle più lunghe di tutta la storia del reality.

“I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere“ ha affermato Berlusconi come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” per poi dare una sorta di avviso ai concorrenti sottolineando che la durata di questa edizione può essere molto imprevedibile ma anche più lunga del solito: “Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini (ride n.d.r)”.

Queste parole comunque non meravigliano, poiché è da un po’ di tempo che si parla di una edizione record lunga da un minimo di 8 mesi fino ai 10 mesi, quindi si potrebbe arrivare, sempre le cose vanno bene in ambito Auditel, da settembre 2022 fino a luglio 2023. Ora però la palla passa in mano al conduttore Alfonso Signorini, che ha il duro compito di comporre un cast di tutto rispetto per far affezionare il pubblico da casa.