GF Vip, le parole di Enzo Paolo Turchi sul cast: "Alex pecca sulla recitazione. E Soleil ci sta cascando"

Enzo Paolo Turchi è stato l’ospite della 43esima puntata di “Casa Chi“, il format del settimanale “Chi Magazine” in onda su Instagram con la conduzione di Rosalinda Cannavò. Qui ovviamente il ballerino si concentra sull’avventura di Carmen Russo all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, ma non si fa mancare un commento sul cast in generale.

Per Enzo Paolo Turchi infatti molti giovani all’interno della casa stanno sbagliando totalmente la loro strategia, poiché non si stanno mettendo davvero in gioco. Facendo poi l’esempio di Lulù Selassié, afferma che la ragazza dovrebbe approfittare di questa esperienza per potersi fare un bagaglio nella vita, invitandola ad ascoltare persone più esperte come Aldo Montano.

Si parla poi, in maniera piuttosto breve, della coppia formata da Alex Belli e Soleil Sorgè, ove l’ospite mostra dei dubbi sull’attore: “Alex vorrei capirlo anch’io, perché è perfetto su tante cose ma delle volte pecca proprio sulla recitazione. Non è per cattiveria, ma delle volte lasciati andare e comportati in maniera normale. Per me Soleil ci sta cascando, si sta innamorando veramente. Lei che era la più forte… ma vicino all’amore si casca”.

Le parole su Carmen Russo

Negli ultimi giorni Carmen Russo, a causa dei nuovi ingressi all’interno della casa, ha dichiarato agli inquilini di essere pronta a lasciare il “GF Vip”. La ballerina infatti manifesta tutta la sua perplessità di restare lontano dal marito e dalla figlia Maria per altri mesi.

Enzo, commentando il suo sfogo a “Casa Chi”, fa capire di voler inviare un messaggio alla moglie per poterla rassicurare sulla sua situazione familiare: “Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì perché Maria sta benissimo con me. Vorrei farle sapere questo ma dovrei dirglielo io. Io sono felice se torna a casa ma anche se resta“.