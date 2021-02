GF Vip, le parole di Dayane a poche ore dalla finale: "La vittoria è una cosa banale rispetto alla vincita personale"

Tra i concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Antonella Elia, troviamo sicuramente Dayane Mello. La ragazza infatti si è trovato al centro dell’attenzione più volte a causa di alcune accuse nei suoi confronti.

Oltre alla sua amicizia con Dayane Mello e per la morte del fratello Juliano in un incidente, Dayane si è trovata al centro della bufera mediatica per via di molti voti provenienti dal Brasile. Numerose pagine Instagram seguitissime, come per esempio “Hugo Gloss” che conta ben 17.5 mln di follower, ha invitato gli utenti a creare account fake sul sito di Mediaset per farla trionfare in finale.

Le parole di Dayane Mello a Pierpaolo Pretelli

Ormai mancano pochissime ore per l’ultima puntata del “GF Vip“, ed i concorrenti stanno facendo dei bilanci sul lungo percorso fatto negli studi di Cinecittà. L’italo brasiliana, durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli, rivela di essere poco interessata a vincere il montepremi poiché, grazie a questa esperienza, ha imparato delle cose molto più importanti.

“Ho avuto la gioia di essere immune un mese prima” così inizia il discorso di Dayane con l’ex velino di “Striscia la notizia” che poi aggiunge: “Io ho provato sensazioni che nessuna vittoria potrebbe mai regalare. La vittoria è una cosa troppo banale rispetto alla vincita personale, non voglio crearmi aspettative ne crearne a quelli che mi aspettano fuori”.

Ammette però di aver avuto in questi mesi dei rapporti caratterizzati da molti alti e bassi: “Io qui dentro ho amato, ho odiato, mi sono sentita sola e ho avuto grandi amici, esco più consapevole e se la gente ha capito chi è Dayane bene, io sono questa, sono istinto puro”.

Nonostante non faccia nessun nome, Dayane sulle battuti finali sembra riferirsi a Rosalinda Cannavò. Le due ragazze nella casa hanno stretto un’ottima amicizia, anche se il tutto è precipitato quando l’ex concorrente di “Pechino Express” ha deciso di mandarla in nomination contro Stefania Orlando causando così la sua eliminazione a pochi giorni dalla finale.