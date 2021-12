GF Vip, le parole di Aldo Montano: "Alex Belli ha fatto una brutta figura. Con Soleil non ho stretto nessun rapporto"

Aldo Montano, durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” del venerdì, ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in seguito all’annuncio del suo prolungamento fino alla metà del mese di marzo 2022, decidendo di mettere in primo piano la sua famiglia.

Nella giornata di ieri, come riportato dal sito “Gossip e Tv“, ha parlato per lungo tempo su Instagram della sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Oltre a dire la sua su Alex Belli e del rapporto con Soleil Sorgè, svela chi per lui meritano di arrivare fino alla puntata finale.

Le parole di Aldo Montano sul “GF Vip”

Su Instagram lo sportivo afferma che la finale del “Grande Fratello Vip” se la meritano Giucas Casella, Davide Silvestri, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Per lui, almeno fino a oggi, merita di vincere Davide, siccome starebbe mandando dei messaggi molto importanti ai telespettatori che guardano da casa.

Rispondendo ai vari commenti parla di Alex, ragazzo con cui ha stretto un bel rapporto soprattutto nel primo periodo: “Con Alex è iniziata con una grande amicizia e me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c**o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia stata una brutta figura“.

Parlando invece di Soleil dichiara, anche se non ha mai nascosto nulla, di non aver nessun legame con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”: “Lei è l’unica persona con cui non ho stretto nessun tipo di rapporto. Strano per me, sono compagnone… Ma di lei so solo il nome e cognome. Subito dall’inizio abbiamo avuto vie opposte”.