GF Vip, le opinioniste del popolo salutano il programma: "Ci guarderanno da casa"

Prima dell’inizio del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini in una intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, oltre a confermare la presenza di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, rivela che in questa sesta edizione avrebbe chiamato in studio le opinioniste del pubblico.

Queste opinioniste, che si sono affiancate alle due già confermate in precedenza, avrebbero avuto il ruolo di esprimere il pensiero del pubblico da casa, senza peli sulla lingua. L’esperimento a quanto pare sarebbe durato solamente due puntate, con Alfonso Signorini che durante la diretta del 1 ottobre rivela che da ieri in poi le due donne hanno deciso di rimanere a casa per guardare il programma.

Le opinioniste del popolo salutano la trasmissione

L’esperimento “rivoluzionario” annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse settimane è stato quindi un autentico flop. Come riportato dal sito “Biccy” il conduttore, prima di addentrarsi nelle dinamiche del programma (tra cui parlare della vicenda di Soleil e della situazione legata alla famiglia Selassié), parla del loro allontanamento.

“Saluto le nostri grandi sorelle che questa sera le opinioniste del popolo sentivano troppa nostalgia del loro divano di casa e ci stanno guardando”. A quanto pare però questo periodo di riposo, che dovrebbe durare per tutta l’edizione del “GF Vip”, sarebbe stato scelto da Mediaset, dal momento che le due donne hanno ricevuto fin troppe critiche per aver definitivo Lulu Selassiè come una ragazza brutta e accusando Raffaella Fico di essersi scelta un fidanzato ricco per farsi mantenere.

Leggendo alcuni commenti su Twitter il pubblico ha preso benissimo la scelta di allontanarle dagli studi di Canale 5: “Ah ma quindi le tue simpatiche opinioniste del popolo sono durate quanto un gatto in tangenziale??” oppure: “Comunque io delle opinioniste del popolo ne farei anche a meno. Specialmente se sono delle vecchie bisbetiche con più veleno di un cesto di vipere”.