GF Vip, le dure accuse su Pamela Prati: "Mentre aveva Mark Caltagirone stava a casa del suo vero fidanzato"

Alfonso Signorini ha promesso ai suoi telespettatori di voler ritornare nuovamente a parlare del caso Mark Caltagirone. A detta del conduttore questa richiesta sarebbe avvenuta direttamente da Pamela Prati, poiché l’ex primadonna del “Bagaglino” vorrebbe fare chiarezza una volta per tutte e voltare definitivamente pagina.

Intanto stanno uscendo sempre più voci nei riguardi di Pamela Prati. Come rivelato dalla sua ex agente, cioè Pamela Perricciolo che abbiamo potuto conoscere benissimo insieme a Eliana Michelazzo durante le sue ospitate al “Live – Non è la D’Urso“, la vippona aveva un altro fidanzato mentre si inventava la sua storia d’amore con Mark Caltagirone, il presunto imprenditore italo-albanese.

Le dure accuse di Pamela Perricciolo

Questo attacco, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, nasce da alcune storie pubblicate dalla Perricciolo su Instagram: “Ho imparato tanto. Adesso mi manca imparare a non dire le cose in faccia… non ripaga mai… anzi… oggi stranamente mi sento buona e vi do alcuni consigli… Inizio con il più importante… Pensate sempre a voi per primi… Perché molte volte per aiutare gli altri finisce che ci rimettere e non ne vale la pena”.

In seguito a un messaggio più o meno tranquillo, l’ex agente sgancia una vera bomba nei riguardi della Prati: “Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in TV dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici”.

Che sia vero o meno non è dato saperlo ma, quasi sicuramente, Alfonso Signorini approfitterà sicuramente di quest’assist forse involontario da parte della Perricciolo per poter riportare di un nuovo questo argomento già dalla diretta di giovedì. E non vanno escluse già dalle ospitate e degli scontri tra entrambe, seppur sia ancora presto per fare queste supposizioni.