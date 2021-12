GF Vip, le dure accuse su Delia, Soleil e Alex: "È un teatrino creato prima del reality"

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, sta facendo davvero molto discutere. L’attore nei giorni scorsi ha sempre negato di provare un sentimento nei confronti dell’italoamericana, affermando che non possa nascere nulla di più importante dell’amicizia.

Nelle ultime ore l’ex protagonista di “CentoVetrine” ha confessato, durante una chiacchierata con Soleil, di essersi innamorata di lei, smentendo quindi le affermazioni fatte poche ore prima. Rivela di essersi comportato in questa maniera durante l’ultima diretta solamente per non far soffrire Delia, la sua attuale moglie, ma sottolineando di provare per lei dei sentimenti veri e di essere pronto ad abbandonare la casa qualora la vippona non voglia vivere “il loro mondo”.

L’accusa di Amedeo Venza sul “trio amoroso”

La scintilla che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il fatidico bacio dato durante la messinscena della “Turandot” con la regia di Katia Ricciarelli. In realtà negli ultimi mesi gli autori del “GF Vip” hanno cercato in qualunque modo di far avvicinare Soleil e Alex con dei giochini più o meno forzati.

Per Amedeo Venza però i tre (Delia, Soleil e Alex) starebbero semplicemente seguendo un copione abbozzato poco prima dell’inizio della sesta edizione del reality show: “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip“ scrive Amedeo Venza nel suo profilo di Instagram che poi aggiunge: “Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme a Ciccio Pasticcio e un noto manager di agenzia milanese. Smontato ufficialmente il teatrino“.

Per il momento resta il mistero sull’identità di “Ciccio Pasticcio”, ma secondo gli ultimi rumor dietro a questa coppia nata all’interno della casa ci sarebbe lo zampino di Fabrizio Corona, che in questa edizione ha portato alcune dinamiche negli studi di Cinecittà.