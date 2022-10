GF Vip, le dure accuse di Sara Manfuso: "Nella casa mi hanno toccato il sedere". E Signorini la caccia dallo studio

Ascolta questo articolo

Il caso Marco Bellavia continua a far parlare all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex conduttore di “Bim bum bam” ha infatti scritto una lunga lettera ai concorrenti, in cui precisa il suo punto di vista sottolineando comunque di non voler giudicare nessuno.

Successivamente il discorso si sposta a Sara Manfuso che, la vicenda legata a Marco, ha deciso di abbandonare gli studi di Cinecittà. I motivi, almeno fino alla diretta del 6 ottobre, di questa sua scelta non sono mai stati spiegati, ma la giornalista ha voluto fare chiarezza lanciando delle dure accuse nei confronti di Giovanni Ciacci.

Le parole di Sara Manfuso sul suo ritiro

“Non potevo continuare a giocare dopo che sulla casa pendeva un’accusa per me pesante e andava contro tutti i miei principi anche se non sono stata tra i protagonisti” ha affermato Sara parlando del caso di Marco per poi aggiungere: “Non era meglio restare lì perchè non mi sono sentita tutelata“.

Successivamente rivela di aver ricevuto delle moleste nella casa da parte di Giovanni Ciacci: “Io sono entrata al ‘GF Vip’ per raccontarla, io sono stata vittima di violenza se**uale ed entro nella casa senza un etichetta o agevolazioni perchè il mio passato è pesante. Uno (Giovanni Ciacci n.d.r) mi ha toccata il sedere e ha detto simuliamo una violenza sessuale, io ho riso per il nervosismo e per l’imbarazzo, ma nessuno mi ha chiamata in confessionale, mi sono sentita uno schifo”.

Nella discussione interviene anche Sonia Bruganelli, una delle opinioniste del programma, in cui dopo gli attacchi riservate a Sara nei giorni scorsi ha sottolineato come, molto probabilmente, un programma del genere non sia proprio nelle corde della giornalista.

Il più adirato dalla vicenda è sicuramente Signorini che, dopo aver ascoltato il confronto tra Sara e Sonia, decide di cacciare dagli studi la Manfuso: “Grazie a te per avermi preso per i fondelli. Ora puoi uscire dallo studio, grazie”. E l’ex vippona, senza fiatare più di tanto, acconsente alla richiesta del conduttore.