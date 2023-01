GF Vip, le dure accuse di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria:"Mi ha messo le mani addosso"

Ascolta questo articolo

In questi giorni nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito all’ennesimo scontro tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, una delle prime coppie nate in questa settima edizione del reality show che sta però vivendo un periodo di crisi già da un po’ di tempo, in cui entrambi non riescono più a nascondere le loro differenze caratteriali al pubblico.

I motivi di questa lite nascono nuovamente dal rapporto tra Edoardo e Oriana Marzoli, ove la schermitrice campana non apprezzerebbe quindi il troppo avvicinamento tra lui e la sua rivale di sempre. L’ex volto di “Forum” infatti, dopo aver nominato nell’ultima puntata la showgirl spagnola causando così la sua nomination contro George Ciupilan e Nikita Pelizon, ha deciso di chiedere scusa alla Marzoli. Un atteggiamento che però infastidisce Antonella, poiché non apprezzerebbe il comportamento forzato da parte del suo fidanzato di essere amico di tutti senza avere la volontà di mettersi in gioco.

Le dure accuse di Antonella Fiordelisi

Come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo confronto tra Antonella ed Edoardo, ove la Fiordelisi ci tiene a sottolineare in faccia al suo fidanzato il suo atteggiamento fin troppo buono con la maggior parte dei vipponi nella Casa.

Approfittando di queste parole, Edoardo cerca di spiegare la propria versione dei fatti, ricordando come si sia allontanato dai concorrenti di cui davvero non prova nessun interesse: “Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? E io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Tu pensi che io faccia il carino con tutti? Beh con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma non dire stupidaggini”. Antonella, probabilmente non apprezzando le parole di Edoardo, gira i tacchi e vai via, con il suo fidanzato che l’accusa di essere una persona poco propensa al confronto. La Fiordelisi però decide di lanciare un’altra accusa: “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore! Non si fa”. Il romano però smentisce categoricamente queste affermazioni, accusandola di avere ormai la “testa bruciata”.