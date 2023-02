GF Vip, le due opinioniste contro i concorrenti

Ascolta questo articolo

Nella diretta del 20 febbraio Alfonso Signorini tocca alcuni argomenti che sono capitati all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, reality show in onda su Canale 5. Nelle ultime settimane, grazie soprattutto all’ingresso degli ospiti come Matteo DIamante e Martina Nasoni, solamente per citare quelli più attivi, il clima si è surriscaldato e non di poco.

Per questo motivo il conduttore, dopo aver parlato ai concorrenti per quasi un’ora rivelando come di essere dispiaciuto nell’aver visto alcuni litigi, ha deciso di leggere la busta degli autori. Qui i vipponi vengono puniti con un dimezzamento della spesa per le prossime due settimane e la riduzione del budget sul vino, a causa del vizietto di Oriana Marzoli.

“Il provvedimento riguarda i vipponi e i tre ospiti: al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma” si legge nel comunicato per poi aggiungere: “Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile: per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato”.

L’attacco delle opinioniste ai concorrenti nella Casa

Neanche Orietta Berti e Sonia Bruganelli sembrano essere felici per ciò che hanno visto nelle ultime settimane. La moglie di Paolo Bonolis è la prima a prendere la parola: “Dovreste pensare che manca un mese e mezzo e tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare“.

Ci va addirittura più pesante Orietta Berti ove questa volta non si tira indietro nel lanciare una frecciatina ai vipponi: “Siete dei privilegiati, siete pagati per dire delle fesserie“. Staremo ora a vedere se la punizione degli autori servirà davvero a qualcosa oppure, a stomaco più vuoto, le liti aumenteranno ancora di più.