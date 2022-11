GF Vip, le donne della Casa contro Oriana Marzoli: "È qui soltanto per mettersi in mostra"

Ascolta questo articolo

L’ingresso di Oriana Marzoli nella Casa del “Grande Fratello Vip“, reality show in onda su Canale 5, ha immediatamente scosso gli animi degli altri vipponi. L’attrice nei giorni scorsi ha fatto discutere sui social network per la sua ginnastica in costume, mettendo così in mostra il proprio fisico.

Questo modo di allenarsi però ha fatto infuriare Antonella Fiordelisi che, dopo una breve discussione in giardino con il suo possibile fidanzato Edoardo Donnamaria, invita la neo entrata ad allenarsi almeno con indosso i pantaloncini. Un consiglio che viene però rifiutato da Oriana che, di tutta risposta, manda a quel paese l’influencer campana.

Le concorrenti attaccano Oriana

Durante la diretta del 7 novembre del “Grande Fratello Vip” Oriana riceve degli attacchi dalla maggior parte delle vipponi di questa edizione. Antonella difatti rivela come sia strano che, nonostante quella mattinata fosse molto fredda, lei con tre gradi abbia voluto allenarsi in bikini, accusandola quindi di essere entrata negli studi di Cinecittà solamente con l’obbiettivo di mettersi in mostra. Un parere condiviso anche da Sofia Giaele De Donà: “Cerca solo di attirare l’attenzione“.

L’attrice però non cambia idea e con il suo solito atteggiamento lancia le accuse al mittente e in sua difesa arriva anche Sonia Bruganelli: “Cara Antonella anche tu nei primi giorni sei stata spesso in costume, non mi pare che la situazione fosse diversa e non mi sembra nemmeno che tu ti sia lamentata quando era Gegia a essere sempre in costume. Giaele tu al posto di pensare ai bikini di Oriana dovresti pensare al tuo matrimonio“.

Tra gli uomini invece sembra aver attirato l’attenzione di Antonino Spinalbese che ammette di aver provato subito una forte attrazione fisica nei suoi confronti, come ha già potuto rivelare in confessionale. Oriana non chiude le porte all’ex fidanzato di Belén Rodríguez, sottolineando che prima di entrare nella Casa lo aveva messo nella lista dei quattro ragazzi più interessanti da conoscere.