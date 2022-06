GF Vip, l’autoinvito di Jeda: "Lo farei, mi potrebbe regalare una botta di visibilità pazzesca"

Ascolta questo articolo

Sono tanti i nomi che si sono autoinvitati al “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vedrà la luce a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. La visibilità che riesce a regalare la trasmissione è davvero importante, quindi molti personaggi famosi farebbero carte false pur di sbarcare negli studi di Cinecittà.

Tra gli ultimi che si sono autoinvitati per fare il loro ingresso troviamo l’ex volto di “Uomini e Donne” Davide Donadei, in cui ha dichiarato di sperare molto in una chiamata poiché la ritiene una esperienza che bisogna fare almeno una volta nella vita, e l’onorevole Antonio Razzi.

L’ultima intervista rilasciata da Jeda

Proprio in questi giorni, con una intervista rilasciata alla pagina Instagram “Pipol Tv” anche Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, ha dichiarato il suo desiderio a prendere parte al “Grande Fratello Vip”. Per il produttore di musica trap, dopo numerosi voci legate sia a “L’isola dei famosi” e appunto il “GF Vip”, alla fine non è riuscito mai ad avere una vera opportunità per far parte dei reality show.

Parlando proprio del suo non ingresso a “L’isola dei famosi”, Jeda spiega a malincuore: “Purtroppo non c’è stato un accordo finale. Non da parte mia, io ci tenevo tanto. Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla. Ma ci saranno tante altre occasioni, la vita è ricca di sorprese“.

E nel suo futuro potrebbe esserci il reality condotto da Alfonso Signorini: “Farei il ‘Grande Fratello Vip‘. Prima di tutto per l’esperienza in se.Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico”.