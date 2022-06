GF Vip, Laura Maddaloni non esclude una sua partecipazione: "In molti mi dicono che sarei portata per i reality"

Ascolta questo articolo

Laura Maddaloni è stata tra le naufraghe dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. La sua avventura però non può ritenersi fortunata, dal momento che viene eliminata con un’alta percentuale e legando con pochissimi compagni di viaggio.

Tra l’altro anche il marito Clemente Russo, con cui dapprima ha partecipato come unica coppia per poi slegarsi e diventare quindi due concorrente separati, ottiene un percorso poco simile. Lo sportivo infatti viene eliminato sempre con percentuali alte e litigando con molti naufraghi.

Il futuro di Laura Maddaloni

Per il momento non si è ancora fatto il nome di Laura Maddaloni come possibile concorrente del “Grande Fratello Vip”, ma la moglie di Clemente Russo intervistata dal sito “Super Guida Tv” non esclude che possa prendere parte al reality show, rivelando nell’essere una persona molto imprevedibile.

“In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality“ afferma Laura Maddaloni che poi aggiunge: “Forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisioni le prendo di pancia. A ‘L’isola dei famosi’ è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista”.

Attualmente però, secondo le indiscrezioni, Alfonso Signorini starebbe lavorando per altri nomi. Oltre ai soliti Alvaro Vitali, Sandra Milo e Pamela Prati, nelle ultime ore è uscita la possibilità di vedere all’interno della casa più spiata d’Italia la cantante Gigliola Cinquetti.