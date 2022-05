GF Vip, l’attore a luci rosse Max Felicitas nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Sono tanti i nomi circolati come possibili concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I più gettonati sono Alvaro Vitali, Veronica Cozzani, Patrizia Groppelli, Drusilla Gucci e Pamela Prati, anche se la showgirl deve risolvere prima delle diatribe con Barbara D’Urso per poter trovare un accordo con Mediaset.

Come se non bastasse la rete sta lavorando anche per trovare i nuovi opinionisti, dal momento che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non dovrebbero essere confermati. In questo caso sono circolati i nomi di Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, ma pure in questo caso sono solamente delle voci prive di fondamento.

Max Felicitas nel cast del “GF Vip 7”: l’indiscrezione

Intanto secondo il sito “Dagospia“, con un articolo scritto da Giuseppe Candela, rivela come nel cast dovrebbe far parte l’attore a luci rosse Max Felicitas. Il 30enne friuliano, ritenuti da molti l’erede di Rocco Siffredi, secondo il giornalista avrebbe detto già di “sì” alla proposta avanzata da Alfonso Signorini e del suo staff.

“Si chiama Max Felicitas (Edoardo Barbares il suo vero nome) ed è considerato da molti l’erede di Rocco Siffredi” si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino: “Il pornoattore friulano sarebbe stato scelto da Alfonso Signorini come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda da settembre su Canale 5″.

Parlando invece della lista dei presunti concorrenti usciti nei giorni scorsi, l’attrice Brenda Asnicar con un messaggio tra un mix di italiano e inglese ha smentito categoricamente di essere una dei concorrenti del “GF Vip 7”, non escludendo però delle sorprese in futuro: “Ciao! Non c’é Gvip nel mío schedule at the momentttt vi amoooooo”.

Per di più da questa lista arriva la smentita di Sandra Milo, con l’attrice che viene praticamente accostata a ogni edizione del “Grande Fratello Vip”.