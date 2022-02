GF Vip, l’attacco di Nicola Pisu a Miriana Trevisan: "Deve farsi curare"

Resta ormai un lontano ricordo la storia d’amore, che in realtà non è mai sfociata in nulla di così serio, tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha provato in ogni modo a conquistare la vippona ma, dopo il primo bacio, l’ex volto di “Non è la Rai” si è totalmente allontanata da lui.

Oltre a delle presunte incompatibilità caratteriali sottolineate da Miriana, quest’ultima ha ammesso che uno dei problemi più grandi è la differenza d’età. Va comunque detto che nel giro di poche settimane la Trevisan si smentisce da sola, dal momento che nella casa ha iniziato una conoscenza molto più seria con Biagio D’Anelli e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe continuare al di fuori degli studi di Cinecittà.

Le accuse di Nicola Pisu

Miriana Trevisan, in questi giorni, ha attirato l’attenzione del pubblico da casa per aver detto di aver visto, durante la notte, dei fantasmi. Tra l’altro Alfonso Signorini, nel corso della diretta del 24 febbraio, ha provato a indagare su questa vicenda piuttosto controversa.

Nicola Pisu, intervento sui social network come riportato da “Biccy“, ha voluto commentare le ultime critiche nei suoi confronti ricevute da Miriana e Manila Nazzaro nelle ultime ore: “Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Che dire, anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica”.

Successivamente ritorna sulla vicenda dei fantasmi visti da Miriana, ove Nicola Pisu chiede aiuto agli autori del programma: “Poi io voglio dire, GF ma aiutate Miriana Trevisan, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla, oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori. Ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare“.