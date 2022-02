GF Vip, l’attacco di Guenda Goria: "La mia eliminazione è stata ingiusta"

Guenda Goria conosce benissimo le dinamiche del “Grande Fratello Vip“, dal momento che ha preso parte durante la quinta edizione dapprima in coppia con la madre e poi come concorrente singolo durante la quinta edizione, mentre quest’anno il padre si rende protagonista di una breve avventura nella Casa prima di essere eliminato al televoto.

Per Guenda ovviamente la chiamata di Alfonso Signorini è stata fondamentale, dal momento che le ha dato un’ottima opportunità di poter approdare in televisione. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata al sito de “La Gazzetta dello Spettacolo“, la ragazza afferma di non avere un ricordo molto bella della sua esperienza condivisa insieme ai suoi compagni d’avventura.

Le parole di Guenda Goria sul “GF Vip”

Iniziando a parlare della sua giovinezza, dichiara che essere figlia di due personaggi famosi è stata unesperienza altalenante, siccome a volte ha sofferto per via della loro popolarità. Ritiene comunque di essere cresciuta in un’ambiente familiare piena di affetto e ricca d’intelligenza, seppure vi sia poi stata una separazione che comunque hanno deciso di non strumentalizzarla mai in televisione.

A provare il bel rapporto con la madre è la loro avventura condivisa al “GF VIp 5”: “Un’esperienza tosta, davvero forte, che non ti fa sconti e, talvolta, è stata anche ingiusta, come lo è stata la mia eliminazione. Prendendovi parte hai modo di scoprire i tuoi punti di forza e, al contempo, quelli deboli. Oltre ad essere un’esperienza di vita, è anche una grande opportunità professionale, un gioco, se vogliamo, ed un tritacarne legato al proprio privato. Per me ha rappresentato anche un’opportunità di sblocco, dandomi la possibilità di esistere come Guenda, senza dover per forza usufruire di un pianoforte, del mio unico lato artistico”.

Sul suo futuro televisivo attualmente non si sbilancia, ma ammette di essere felice di far parte del programma “Top – Tutto fa tendenza“, ritornato in onda su Rai 1 in seconda serata, ove da inviata racconta lo sport a 360 gradi.