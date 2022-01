GF Vip, l’attacco di Davide Silvestri: "Non sopporto più nessuno"

Nel pomeriggio del 13 gennaio Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si sono intrattenuti per un bel po’ di tempo nel giardino per parlare del più e del meno e in particolar modo per potersi confrontare sugli ultimi avvenimenti successi nella casa più spiata d’Italia.

Ormai sembra evidente, sia per gli inquilini che per i telespettatori, la netta spaccatura del gruppo in due parti totalmente differenti ed è proprio di questo che si discute durante la chiacchierata tra Davide e Manuel. In particolar modo il cugino di Kekkò dei Modà sembra essere stanco delle numerosi liti che stanno nascendo tra di loro con il passare delle settimane.

Il duro sfogo di Davide Silvestri

Manuel, come riportato testualmente dal sito “361 Magazine“, ammette senza giri di parole di non tollerare più alcuni comportamenti che sta vedendo dinanzi ai propri occhi. Questo suo pensiero viene condiviso da Davide che afferma con schiettezza: “Non sopporto più nessuno“.

Continuando con il suo discorso Manuel ci tiene ad aggiungere: “Io non riuscirò mai a fare, “ti faccio gli auguri, piango”, “capodanno, piango” “faccio l’abbraccio e piango” vattene a fanc***, cammina! Queste falsità di tante cose mi fa male al cuore”. Davide, oltre a essere totalmente d’accordo con il pensiero del suo amico, conclude il discorso in maniera netta: “Esatto quello che mi viene anche a me, mi faccio del male”.

A quanto pare però il recente stato d’animo da parte di Davide non sembra essere scaturito solamente dal comportamento di alcuni vipponi. Infatti, sempre durante questa lunga chiacchierata con Manuel, dichiara di sentire la mancanza dei propri familiari e dell’affetto dei suoi numerosi fan poichè il gioco, con il passare dei giorni, si sta facendo sempre più complicato e nello stesso frangente difficile da portare avanti.