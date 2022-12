GF Vip, l’attacco di Davide Silvestri al cast: "Mancano dei concorrenti artistici come me, Alex Belli e Soleil Sorgè"

Ascolta questo articolo

Davide Silvestri, intervistato dal portale online “Casa Pipol“, ha voluto parlare del cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il cugino di Kekkò dei Modà afferma di non essere molto convinto delle scelte prese da Alfonso Signorini, sottolineando come mancherebbero dei concorrenti che potrebbero fare la differenza come successo l’anno scorso.

“Forse manca la parte artistica“ ha affermato Davide rivelando come quest’anno i concorrenti starebbero cercando solamente di creare delle scialbe dinamiche: “Quest’anno vedo solo la ricerca di baci, di relazioni. Manca la parte artistica dell’anno scorso, quella che facevamo io e Alex Belli, con Soleil Sorge, Katia Ricciarelli. Quella parte creativa, che poteva dopo un po’ stufare la gente”.

Per Davide in questa edizione mancherebbe un particolare fondamentale: “La gente si lamenta, però vuole vedere. Non mi sembra che ci siano persone, dal punto di vista artistico, creative. Io magari poi stufavo con la mia parte artistica. Per carità, può stufare”.

Parlando più dettagliatamente dei concorrenti, rivela di non riuscire molto ad apprezzare nella Casa l’imprenditore Antonino Spinalbese, mentre spezza una lancia a favore di Oriana Marzoli. Sempre secondo l’ex vippone, alcuni di loro starebbero sbagliando a copiare alcuni atteggiamenti tenuti da Alex Belli nella Casa durante la sesta edizione, tra i protagonisti assoluti per via del suo amore libero e del triangolo amoroso con Soleil Sorgè e Delia Duran.

Proprio negli ultimi giorni si è parlato di una presunta trattativa da Alex Belli e gli autori del “GF Vip” con l’obbiettivo di riportarlo nella Casa, ma l’attore natìo di Parma avrebbe rifiutato la proposta insieme ad Arianna David e Angela Melillo. Sarebbero invece vicinissimi alla firma Fariba Tehrani, come riportato da Investigatore Social ove afferma che avrebbe già iniziato il suo periodo di quarantena, Manuela Villa e Milena Miconi ma Signorini recentemente non ha escluso ulteriori colpi di scena.