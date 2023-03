GF Vip, l’attacco di Clizia Incorvaia: "Edoardo Donnamaria è lo schiavo di Antonella Fiordelisi"

Durante la semifinale del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno assistito a un faccia a faccia fra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Le due vippone sono state tra le protagoniste della settima edizione del reality, ove entrambe non si sono tirate indietro con delle frecciatine piuttosto mirate.

Nel corso della diretta del 27 marzo Antonella accusa Micol di non essere stata molto carina nei suoi confronti, sottolineando poi come Edoardo avrebbe tolto il “segui” da Instagram. La Incorvaia afferma di essere molto delusa dalla scelta del ragazzo, dichiarando però di considerare questo scontro totalmente inutile e quindi non vuole avere niente a che farci.

L’attacco di Clizia Incorvaia ad Antonella Fiordelisi

Sui social network nelle ultime ore è intervenuta anche Clizia Incorvaia, la sorella di Micol. Ha inizialmente pubblicato la favola della volpe e dell’uva ove, riferendosi ovviamente a Micol e Antonella, scrive: “Non bisogna disprezzare qualcosa solo perché non lo si può ottenere, come fanno le persone che non ammettono di non riuscire in qualcosa”.

In seguito pubblica poi un tweet, che viene dapprima pubblicato dalla madre di Edoardo Tavassi: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza” per poi pubblicare sulle sue storie una frecciatina a Edoardo Donnamaria, stories che però viene cancellata nel giro di poco tempo: “Accanto Micol ha un vero uomo, non uno slave (schiavo in italiano n.d.r)”.

Da parte di Clizia però non si tratta del primo attacco nei confronti di Antonella. In una recente intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi” aveva già svelato il suo pensiero per l’eliminazione della schermitrice: “Questo nome e la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei”.