GF Vip, l’attacco di Antonella Fiordelisi a George Ciupilan: "Ti fai influenzare dal pubblico in studio"

Ascolta questo articolo

Una delle protagoniste della scorsa diretta in onda di lunedì su Canale 5 del “Grande Fratello Vip” è stata sicuramente Antonella Fiordelisi. L’influencer campana infatti, oltre a parlare della sua relazione con Edoardo Donnamaria, si scontra a distanza con Guendalina Tavassi, e, in più occasioni, ha notato che il pubblico era contro di lei.

La lite ha portato degli strascichi anche dopo la diretta, poiché Antonella è ritornato più volte sul faccia a faccia con Guendalina. In merito, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, la ragazza lancia una frecciatina pure a George Ciupilan, accusandolo di farsi influenzare troppo facilmente dal pubblico presente negli studi di Canale 5.

Le accuse di Antonella Fiordelisi a George Ciupilan

Durante l’ultima nomination i concorrenti hanno dovuto scegliere, ovviamente secondo un loro libero pensiero, chi non merita di restare negli studi di Cinecittà. La decisione dell’ex concorrente de “Il Collegio” va ad Antonella Fiordelisi, e per questo motivo la vippona perde l’occasione di poter partecipare al televoto dell’immunità che vede al televoto Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Luca Salatino, Sarah Altobello, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Antonella in questa circostanza se la prende con George poiché secondo lei George si farebbe influenzare troppo facilmente dagli applausi o dai fischi che provengono dallo studio: “L’altra puntata hai nominato Giaele, come mai proprio ieri che il pubblico mi ha fatto gli applausi contro, hai detto che non merito di essere la preferita? Vai in base al pubblico in studio. L’altra volta che mi hanno fatto gli applausi perché mi sono dimostrata sensibile con Gianluca, hai nominato Giaele. Ieri che hai visto che il pubblico mi era contro, hai detto che non meritavo di essere la preferita“.

George spiega brevemente che questa decisione nasce dal fatto di non aver nessun dialogo con Antonella nella Casa, per questo motivo ha deciso di escluderla dal televoto. La Fiordelisi intanto attacca anche Wilma Goich, in cui l’accusa che faccia a faccia avrebbe sempre lodato la relazione con Edoardo Donnamaria, mentre in confessionale ha espresso un pensiero totalmente negativo.