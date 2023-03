GF Vip, l’appello di Sarah Altobello a Maria De Filippi: "Prenderei parte a ‘Uomini e Donne’"

Sarah Altobello, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, attualmente si considera ancora single. La sosia di Melania Trump nella Casa più spiata d’Italia ha avuto un momento di forte intimità con Attilio Romita, affermando più volte di apprezzare gli uomini più grandi di lei.

Inizialmente il rapporto tra Sarah e l’ex volto del TG1 sembrava procedere per il verso giusto, in cui entrambi si sono lasciati andare ad alcuni momenti d’intimità. Con il passare dei giorni però Attilio ha sentito sempre più forte la mancanza della compagna Mimma Fusco e, dopo un piccolo periodo di tempo nel cercare di farsi perdonare, entrambi hanno deciso di convolare a nozze entro la fine del 2023.

Le parole di Sarah Altobello

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” Sarah Altobello, tra i tanti argomenti toccati ai microfoni di “Casa Chi“, ha parlato anche del suo rapporto con Attilio Romita, sottolineando di non essere interessata ad andare al suo matrimonio: “Nella Casa pensavo di aver trovato una bella amicizia. Non pensavo fosse una così grande sciatteria di persona. Non è tutto oro quello che luccica. Al matrimonio non ci vado, non mi interessa e non sono stata invitata”.

Si parla poi della presunta richiesta di nozze fatta da Tony Toscano durante una delle dirette del “GF Vip”, ma pure in questa intervista la Altobello rivela di vedere il suo manager come un grande amico ma non prova nulla di più forte. Tra l’altro ci tiene a sottolineare come l’anello ricevuto era una patacca finta, dando quindi ragione agli attacchi fatti in passato dall’opinionista Sonia Bruganelli.

Per il futuro non esclude un ritorno in televisione, ove manifesta la sua intenzione di far parte di “Uomini e Donne“, autoinvitandosi praticamente negli studi di Canale 5: “Magari potessi andare al trono over! Facciamo un appello a Maria! Mai dire mai, non mi dispiacerebbe la cosa”.