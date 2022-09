GF Vip, l’appello di Giovanni Ciacci: "Non inviatemi aerei, inquinano. Con quei soldi fate beneficenza"

Ascolta questo articolo

Mancano circa 24 ore alla prima puntata della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Gli autori quest’anno hanno deciso di mantenere il cast totalmente segreto, facendo uscire solamente tre nomi.

Tra questi troviamo Giovanni Ciacci che, come rivelato in una recente intervista al settimanale “Chi Magazine”, ha deciso di accettare questa opportunità con l’obiettivo di parlare, in un programma tanto seguito in prima serata, della sua sieropositività e di sdoganare questo argomento tanto delicato ai più giovani e non solo.

Le parole di Giovanni Ciacci

Intanto, come riportato in un video visibile su “Biccy“, l’ex hair stylist di “Detto Fatto” ha già fatto il primo appello ai suoi fan da casa. Infatti invita i propri seguaci a non inviare nessun tipo di aereo sugli studi di Cinecittà per evitare dell’inquinamento inutile e magari, con quei soldi risparmiati, si può iniziare a fare beneficenza.

“Seguitemi al ‘Grande Fratello Vip’, dove spero di farvi conoscere tante cose che di me ancora non conoscete” inizia così il video Ciacci, rivelando che da quel momento in poi i suoi social non verranno seguiti più dal diretto interessato ma dalla sua amica Nicole.

Infine arriva l’importante appello: “In tanti mi scrivono degli aerei: non mandatemeli, sia perché inquinano e poi se volete spendere, anche solamente un euro, fate una donazione a qualunque associazione per la ricerca che è tanto più utile. Grazie, e spero di rivedervi tutti il più tardi possibile”.

Gli aerei sulla Casa hanno spesso creato discussioni in passato. Intervistati da alcuni siti, coloro che offrono il servizio hanno spiegato che il costo degli aerei varia dai 900 ai 1900 euro, ma in media quelli che volano sugli studi di Cinecittà si aggirano attorno ai 1300 euro, ma tanto dipende anche dai caratteri utilizzati.