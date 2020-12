GF Vip, l’appello della Gregoraci alla produzione e il timore degli avvocati da parte di Briatore

Sembrava una guerra infinita quella nata tra le mura del “Grande Fratello Vip” tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Un conflitto che ha riempito per giorni le principali pagine di cronaca rosa, coinvolgendo anche persone che si trovano all’esterno della casa, come in questo caso Flavio Briatore.

Dopo attenta riflessione da parte di Elisabetta, sembra che oggi siano giunti a una sorta di punto d’incontro tra le due protagoniste della vicenda. La diatriba era nata quando Elisabetta aveva accusato Giulia di aver letteralmente scroccato la vacanza in Sardegna, qualche anno fa, dove aveva pagato tutto il suo ex marito Flavio. Dopo una serie di smentite e dissapori, alla fine si era arrivati quindi a coinvolgere anche Flavio, che ha sempre cercato di tenersi fuori dalle questioni di gossip, invece si ritrova più invischiato che mai, a causa della sua ex moglie.

La richiesta della Gregoraci alla produzione del Gf Vip

Conoscendo il carattere fumantino di Briatore, la Gregoraci ha deciso così di mettere un punto alla faccenda, chiedendo espressamente alla produzione del reality di evitare di introdurre la tematica ancora una volta durante la prossima puntata. Sembra che la regia abbia accettato la sua richiesta.

Il timore della Gregoraci risiede soprattutto nel timore che il suo ex marito possa ricorrere agli avvocati, rispondendo quindi dal punto di vista legale. L’ex moglie di Briatore infatti dichiara: “Finché si parla di me, del mio matrimonio, di mio figlio, ci sta. Ma il Grande Fratello non lo sta facendo lui e io so che questa roba, i giornali, le cose, si inca**a anche e ha ragione. Lo mettiamo in mezzo e poi mi devo…avvocati, cose. Non ho voglia, capisci?“.

La questione è diventata quindi off-limits, sia per la produzione, sia per la Gregoraci, ma anche per la Salemi, tentando quindi di salvaguardare la privacy delle persone coinvolte. Infine Elisabetta conclude: “Ci sono altre persone che non voglio mettere in mezzo“.