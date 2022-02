GF Vip, l’appello al pubblico di Katia Ricciarelli: "Mandatemi a casa"

A poche settimane dalla diretta finale del “Grande Fratello Vip“, durante la puntata del 21 febbraio sono state fatte delle nuove nomination. Al televoto sono andati Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Nathalie Caldonazzo, tre dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del reality show.

Nonostante questo, salvo clamorosi colpi di scena, l’esito pare abbastanza scontato su una possibile eliminazione di Katia Ricciarelli. L’artista infatti negli ultimi mesi subisce numerose critiche da parte del pubblico e, nei scorsi televoti, ha ricevuto sempre delle bassissime percentuali sul gradimento.

L’appello di Katia Ricciarelli per lasciare la casa

Come se non bastasse, Katia Ricciarelli una volta saputa della sua nomination ha voluto fare un appello al pubblico, ringraziando dapprima le persone che fino a questo momento l’hanno sostenuta, ma chiedendo ai telespettatori di essere mandata a casa siccome sente la mancanza dei suoi affetti e del cane Ciuffy oltre a non trovarsi più bene con la maggior parte degli inquilini.

Inizialmente Katia chiede ad Alfonso Signorini se è possibile abbandonare la casa senza passare per le nomination, ma il conduttore sottolinea che deve scegliere il pubblico da casa. Per questo motivo l’artista fa un appello: “Pubblico vi prego di mandarmi a casa”.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” accetta di buon grado il suo appello, affermando che comunque l’avrebbe vista bene in finale: “Accolgo questa tua richiesta, ma credo che in questo reality ti sei data in tutta la tua verità: anche se dovessi uscire domani la tua vittoria già l’hai portata a casa“.

Di un suo addio anticipato se ne parla comunque da un paio di settimane. Infatti sui social network è apparso la locandina del suo prossimo spettacolo intitolato “La Bohème. Le pagine più belle”, che dovrebbe andare in scena il 12 e il 13 marzo, quindi pochi giorni prima della diretta finale del “GF Vip”.