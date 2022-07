GF Vip, l’apertura di Rita Dalla Chiesa: "Ci sto riflettendo, sarebbe una esperienza da prendere in considerazione"

Ascolta questo articolo

In questi giorni “Dagospia“, con un articolo firmato dal giornalista Giuseppe Candela, ha rivelato come Alfonso Signorini insieme al suo staff sta lavorando duramente per convincere Rita Dalla Chiesa, anche concedendole alcune clausole sul proprio contratto, di far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Con la durata record tra gli 8 ai 10 mesi, come annunciato dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il direttore del settimanale “Chi Magazine” sta cercando di portare dei volti piuttosto conosciuti dal pubblico da casa.

La risposta di Rita Dalla Chiesa alle ultime indiscrezioni

Il giorno successivo a questa indiscrezione l’ex conduttrice di “Forum” viene intervistata dal sito “Fanpage”, ove non esclude questa possibilità: “Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari”.

Nonostante questo non nasconde che la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia potrebbe essere molto importante per lei: “Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato“.

Un’apertura piuttosto importante quella fatta da Rita Dalla Chiesa, ove dalle sue parole sembra di capire che le trattative sono in stato anche piuttosto avanzato. Bisognerà vedere se alla fine troveranno la quadra economica, ma sicuramente Signorini nelle prossime settimane proverà di tutto ad affondare il colpo che potrebbe portare un personaggio davvero molto importante nel cast del suo “GF Vip”.