GF Vip, l’apertura di Iva Zanicchi: "Parteciperei come opinionista"

Ormai non è più un segreto che Alfonso Signorini stia cercando nuovi opinionisti, dal momento che Mediaset ha deciso di non confermare Adriana Volpe e Sonia Bruganelli per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 dal mese di settembre.

Per il momento i nomi più gettonati sono Katia Ricciarelli, anche se quest’ultima viene smentito direttamente da Alfonso Signorini sul settimanale “Chi Magazine”, e la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear. Gli ultimi due vip citati sarebbero i due grandi sogni da parte di Signorini e della rete, ma sembra piuttosto difficile convincerli a far parte del “GF Vip”.

Iva Zanicchi apre al “GF Vip”

Intervistata dal sito “Super Guida Tv” si parla della sua ospitata nella scorsa edizione per fare una sorpresa a Giucas Casella e Katia Ricciarelli al “Grande Fratello Vip”: “No, non parteciperei come concorrente. Mi divertirei sicuramente ma conoscendomi sarei pericolosa. Dico sempre quello che penso. Mia figlia mi ha detto: mamma se vai al GFvip io me ne vado. Alfonso è stupendo, andrei come opinionista ma non come concorrente“.

Parlando delle ultime voci su “Ballando con le stelle”, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, e Iva Zanicchi conferma i rumor: “Al 99% sarò nel cast di Ballando con le Stelle. Mi manca solo quello, spero di non finire in ospedale. Conoscendomi io voglio vincere. Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. È una gran signora, non lo dico perchè devo lavorare con lei, lo dico da tempo. Spero di trovarmi bene, voglio un ballerino bello e forte. Ci vuole una specie di Maciste per trascinarmi”.

Ammette che comunque casa sua è e resterà ancora Mediaset per gli anni a venire, ma poiché non avrebbe nessun tipo di esclusiva con la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi ha deciso di accettare questa esperienza nel reality condotto da Milly Carlucci.