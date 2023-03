GF Vip, l’amica di Antonella Fiordelisi: "Edoardo Donnamaria mi ha deluso, deve cambiare"

Ascolta questo articolo

La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, nell’ultimo periodo sta vivendo di molti bassi e pochissimi alti. La schermitrice infatti sembra essere ancora delusa dagli atteggiamenti tenuti dall’ex volto di “Forum”, per questo motivo a oggi si dichiara single.

Ovviamente però Edoardo non si sta dando ancora per vinto, asserendo di essere pronto ad andare da lei una volta finita l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia per proseguire questa conoscenza. Al momento però va convinta Antonella, poiché sembra essere aver preso una decisione piuttosto ferma nei confronti del suo ex.

L’amica di Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

Intanto, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon” Ilenia Virno, conosciuta per essere la migliore amica di Antonella Fiordelisi, ha rilasciato un’intervista per l’emittente radiofonico Radio Radio nel programma “Non succederà più“, condotto da Giada De Miceli.

Qui Ilenia fa capire, senza giri di parole, di essere molto delusa dall’atteggiamento tenuto da Edoardo nonostante fosse una loro grande fan nel primo periodo: “All’inizio l’ha portata molto in alto con questa relazione che ha fatto un po’ sognare tutti e poi, ti dico la verità dal mio punto di vista, anche a me ha deluso l’atteggiamento che lui ha avuto nei suoi confronti. Lui dovrebbe cambiare degli atteggiamenti. Qualora fosse sempre così e mostrasse solo i suoi lati negativi, non lo vedrei al fianco di Antonella, non sarebbe adatto”.

Nonostante i suoi dubbi, rivela come Edoardo sia stato un punto di riferimento per Antonella nella casa poiché la sua amica, grazie a Donnamaria, è riuscita a far uscire i suoi punti deboli che, fino a pochi mesi fa, si è sempre tenuta dentro senza mai esternare nulla a nessuno.

Nel corso dell’intervista, Ilaria afferma che anche la famiglia di Antonella è rimasta molto delusa da Edoardo: “Il padre di Antonella difende la figlia. Ha lo stesso mio punto di vista su Edoardo. Ci ha deluso, ma resta il fatto che quello che vivono loro lo sanno solo loro. I genitori sono rimasti delusi dagli atteggiamenti di Edoardo”.