GF Vip, la zia di Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi: spunta una bambola voodoo

Nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” sembrava che la famiglia di Pierpaolo Pretelli avesse trovato un equilibrio con Giulia Salemi, lasciandosi alle spalle le critiche fatte settimane fa contro l’influencer. In queste ore, però, sembra che questi attriti siano destinati a continuare e a dire la sua questa volta è la zia dell’ex velino di “Striscia la Notizia“.

Maristella Pretelli sul suo profilo Facebook, così come riporta anche il quotidiano “Il Mattino“, avrebbe condiviso un post di un utente che insinuerebbe l’esistenza di una bambolina voodoo usata da Giulia Salemi per conquistare Pierpaolo. Non solo, la zia in questione inviterebbe i suoi followers a diffondere il più possibile il suddetto post: “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque“.

GF Vip, il mistero della bambolina voodoo

La storia si ripete e mentre nella precedente edizione del GF a essere accusata di aver messo in pratica qualche sortilegio per far innamorare Francesco Monte era stata la madre di Giulia, Fariba Tehrani, questa volta tocca alla figlia. Un post a tratti grottesco che ha lasciato interdetto il popolo del web, ma che potrebbe essere la miccia che riaccende i dissapori tra la Salemi e la famiglia Pretelli.

Inevitabile lo scontro social con i fan di Giulia che sono corsi in suo aiuto screditando il messaggio che la zia vorrebbe far passare, trovandosi perfettamente d’accordo con la teoria dell’utente di cui ha condiviso il post. I sostenitori della Salemi condannano un tale messaggio, lanciato solo per: “Screditare quella povera ragazza“, arriva presto la risposta al vetriolo della zia Maristella: “Povera?“.

Nel frattempo, come riporta il sito “Biccy.it“, sembra che il mistero della bambolina sia stato risolto: altro non sarebbe che un pupazzetto appartenente a Tommaso Zorzi, naturalmente tutto uno scherzo e quindi nulla a che vedere con riti magici legati a Giulia Salemi.