GF Vip, la villa di Cinecittà completamente ristrutturata

13 settembre 2021 su Canale5, data e canale senza dubbio da ricordare, dato che rappresenta il primo appuntamento con il reality più atteso dell’anno, il “Grande Fratello Vip“. Tante sono le novità e le curiosità da parte dei fan dello spettacolo, iniziando proprio dai concorrenti. Per adesso infatti, sui concorrenti si sa davvero poco.

Appare, per ora, cosa certa la partecipazione di Katia Ricciarelli, ed anche del rifiuto di Cristina D’Avena. Quest’ultima ha infatti rifiutato l’ennesima offerta di voler partecipare a un reality show, giustificando la sua decisione: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Tra l’Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso“.

Gf Vip: la nuova villa di Cinecittà

Per quanto riguarda invece il comparto studio, pare che sia stato quindi riconfermato Alfonso Signorini, ma non si può dire lo stesso per gli opinionisti. A questo giro infatti sono stati rinnovati con nuovi volti, come Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

Ma la notizia più interessante appare essere quella del capo progetto dei lavori della villa di Cinecittà che ospiterà i concorrenti di questa nuova edizione. Numerosi lavori di rinnovo sono stati attuati rispetto alla passata edizione, tanto che la villa sembra quasi irriconoscibile, soprattutto per quanto riguardo l’ala giardino.

Ecco cosa ha dichiarato il capo progetto dei lavori, Andrea Palazzo: “Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat – ha spiegato – facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni ’80. Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa“. Sembano dunque numerose le novità che circolano intorno il reality, non resta a questo punto che attendere ancora un po’.