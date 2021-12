GF Vip, la storia tra Alex e Soleil non convince: su Twitter circola l’hashtag "#fuorialexbelli"

Della storia d’amore, o presunta tale, tra l’attore Alex Belli e Soleil Sorgè, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, se ne è parlato svariate volte, diventando l’argomento di punta del reality show.

Per il momento ci sono molti dubbi sulla sincerità di Alex Belli, come dichiarato da Deianira Marzano e Amedeo Venza. Secondo quest’ultimo l’ex protagonista di “CentoVetrine”, insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran, si sarebbero organizzati un paio di settimane prima dell’inizio del “GF Vip” con un certo “Ciccio Pasticcio”, il nome con cui gli addetti ai lavori chiamerebbero Fabrizio Corona, personaggio nominato più volte all’interno della casa.

La reazione del pubblico su Alex Belli e Soleil Sorgè

Nel primo periodo molti fan hanno sperato in una conclusione positiva, almeno in ambito dell’amicizia, tra Alex Belli e Soleil Sorgè, vedendo effettivamente una certa affinità tra i due. Con il passare dei giorni però, vedendo che la storia è andata fin troppo per le lunghe, il pubblico ha iniziato a stufarsi nell’assistere alle stesse dinamiche riptetute per due volte alla settimana.

Nella giornata di ieri, anche se poi si sono chiariti mettendoci una pietra sopra, Soleil e Alex Belli hanno avuto un litigio molto furente, in cui l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” accusa l’attore di essersi organizzato con Delia, affermando di vedere molti comportamenti incoerenti tra loro due.

Se nella casa regna nuovamente la pace, tra i fan del “Grande Fratello Vip” le cose sono totalmente diverse. In molti infatti su Twitter ricordano che Alex Belli, già durante la sua partecipazione a “L’isola dei famosi“, si è avvicinato in maniera piuttosto sospetta a Cristina Buccino, facendo intervenire in diretta Katarina Raniakova, l’ex moglie.

Oltre alle teorie, ci sono anche dei commenti piuttosto pesanti sotto l’hashtag “#fuorialexbelli“, in cui viene chiesto l’eliminazione dell’attore alla prossima nomination: “Credo che siamo tutti compatti, fan veri e non, nel dire che Alex Belli sia una persona da voler fuori. Quindi chiedo a chi sostiene Aldo, Lulù, Miriana, agli stessi fan di Soleil di twittare con l’hastah #fuorialexbelli Non ne potete voi, e non ne possiamo più noi! #gfvip” oppure: “Posso dire che Alex Belli è un pessimo esempio di come un uomo dal nulla può prendere una donna (o due donne) manipolarle a suo piacimento e gestirle come vuole? Meno ratti come Alex Belli più donne forti al mondo”.

Questi sono solamente due dei tantissimi commenti registrati contro Alex Belli nelle ultime ore, ma le critiche nei suoi confronti non mancano. Molti, oltre ad attaccare l’attore, invitano Soleil Sorgè a proseguire il suo percorso in maniera “solitaria”, e così potrebbe davvero far conoscere il suo carattere senza essere condizionata da nessuno.