GF Vip, la stoccata di Giulia su Dayane: "Si vede che Dayane è abituata a far questo"

Nuovi artriti sono nati nella casa più spiata d’Italia. A questo giro sembra infatti che siano nate una serie di incomprensioni tra la modella brasiliana, Dayane Mello e Giulia Salemi. Se la Mello ha insinuato che questo rapporto della Salemi con Pretelli ha un po’ il sapore di forzato e finto, Giulia non ha di certo incassato il colpo in maniera passiva, rispondendo a tono la Mello.

C’è chi però, tra i fan di Dayane, non ha particolarmente gradito quelle stoccate fatte dalla Salemi nei confronti della modella, tanto che si vedono, in giro per il web, una serie di commenti volti a criticare la ragazza: “Ecco qua la nostra ”paladina delle donne”, colei che probabilmente crede che il femminismo sia la scritta girl power sulla maglietta e il follow alla pagina di Freeda, ladies and gentleman: Giulia Salemi“.

Persino durante le ultime ore Giulia e Dayane hanno avuto modo di lanciarsi delle frecciatine alquanto pesanti. Si parte proprio dalla Salemi, che durante la prova di burlesque da parte dei ragazzi, tutti hanno dato sfogo all’arte della seduzione. Se Dayane è apparsa sin da subito disinvolta, lo stesso non si può dire per Giulia, che ha dimostrato di essere poco capace e sotto certi aspetti anche impacciata.

Non è mancata la giustificazione della Salemi, che ha infatti affermato: “I miei pigiamini li vedete, ciabatta con il pelo, calzettini di spugna– lanciando poi la frecciatina a Dayane e alla Capriotti- Si vede che Dayane e Cecilia sono abituate a far questo con i loro uomini, io no“.

Sembra però che nelle ultime ore ci si stata una sorta di tregua tra le due ragazze, tanto che hanno anche avuto modo di riconciliarsi. Entrambe si trovavano in zona beauty e pare che sia stata Giulia a fare la prima mossa. La Mello, in maniera del tutto inaspettata, ha anche aggiunto: “Non è colpa tua, sono io che sono strana in questi giorni“. Dayane in qualche modo ha voluto chiedere scusa alla ragazza, cercando di ripianare i passati dissapori; quanto durerà questa tregua?