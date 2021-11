GF Vip, la stoccata di Amedeo Goria "Alleanze follower per eliminare persone"

Un’avventura tutto sommato positiva ma durata veramente poco. L’esperienza per il 67enne Amedeo Goria nella casa più spiata d’Italia non è stata però priva di emozioni o colpi di scena; basti pensare a quella scena quasi tragicomica messa su dalla sua compagna Vera Miales, dichiarando a tutti di essere incinta del conduttore.

Dichiarazione poi smentita dalla stessa donna, la quale è stata poi ufficialmente diffidata dallo stesso Goria per il comportamento assunto, del tutto fuori luogo. Una volta fuori dalla casa però pare che Goria abbia deciso di voler perdonare la donna, pensando persino che l’idea di avere un figlio non sarebbe stata poi così cattiva.

Dichiarazione che ha poi destabilizzato non poco sua figlia 32enne, Guenda. Ecco infatti cosa ha dichiarando Goria, in una recente intervista concessa a “Novella 2000“: “Guenda ha il suo carattere. È dolcissima, fragile ed educata, al contempo se si arrabbia, se si inalbera diventa Eleonora Duse mentre recita. L’esempio calzante si riferisce a quando è intervenuta al GF e si era arrabbiata con me sul mio comportamento con Ainette“.

Amedeo Goria: “giochi di alleanze legate ai follower”

Ma torniamo nella casa, precisamente alle dichiarazioni fatte dal conduttore sportivo nei confronti di alcuni personaggi della casa. Goria fa addirittura nomi e cognomi, nominando personaggi della casa come Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri. Goria ha di fatto dichiarato che tali personaggi riescono a sfruttare la loro forza social ai fini di influenzare il televoto.

Ecco infatti le parole del giornalista sporivo: “Ho saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto“. Sembra dunque che Goria non sia del tutto soddisfatto della fine prematura della sua avventura.