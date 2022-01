GF Vip, la sorpresa di Dayane Mello a Soleil Sorgè: "Sono orgogliosa di te"

Dayane Mello, con l’ospitata del 7 gennaio, ritorna nuovamente nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’influencer brasiliana tra l’altro viene travolta dalle emozioni mentre ricorda la sua avventura vissuta nella trasmissione che le ha regalato un’enorme popolarità tra gli italiani.

La Mello entra nella casa per fare un piccolo regalo a Soleil, con le due che sono amiche da ormai molto anni. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, almeno in un primo momento, resta piuttosto sorpresa nel vedere la sua amica dinanzi agli occhi, lasciandosi così andare a un lungo pianto.

Le parole di Dayane Mello a Soleil

Inizialmente Dayane si complimenta con la sua amica per il percorso che sta facendo fino a questo momento nella casa per poi aggiungere: “Sono tutti qua per te. Hai un esercito qua fuori non hai idea di cosa ti aspetta. Hai fatto tantissimo ma sei stanca, devi prendere le tue energie. Non hai bisogno di fare più sacrifici, hai dato tutto. Mi sei mancata tantissimo, sono qua per te. Non hai idea dell’esercito di fan che hai fuori. Concentrati non stare a litigare con la gente, questo non ti porterà da nessuna parte. Da adesso in poi fai vedere questo nuovo lato di Soleil“.

Soleil, sempre tra le lacrime, afferma di aver pensato molto a lei durante il percorso nella casa: “Mi sei mancata come l’aria, non sai quante volte ti ho pensato sei stata la mia forza tutto questo tempo, te lo giro. Ogni volta che pensavo qualcosa e stavo in un momento difficile dicevo: ‘Cosa farebbe Dayane?'”.

L’unico consiglio che riesce a dare Dayane è quello di continuare il suo percorso all’interno della casa senza mai spegnere la propria luce e fare anche vedere, in maniera più continua, questo lato dolce che lei nasconde.