GF Vip, la sorpresa della moglie di Aldo Montano: "Mi manchi tanto"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Si tratta di una delle più belle sorprese in questa edizione del "Grande Fratello Vip". E' un confronto totalmente leggero, senza liti, ne tradimenti, ne altri casini all'interno, ma i telespettatori hanno semplicemente visto una coppia che si ama per davvero. Fortunatamente quindi non dobbiamo sorbirci sempre il solito trash da quattro soldi.