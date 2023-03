GF Vip, la sorpresa del papà di Antonella Fiordelisi per il suo compleanno: "Hai fatto un percorso bellissimo"

Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di festeggiare in diretta il compleanno di Antonella Fiordelisi, che cade proprio nella giornata del 14 marzo. Per questo motivo la puntata viene dedicata anche alla schermitrice campana, ove riceve la sorpresa con l’ingresso del papà Stefano.

In questa circostanza, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Stefano ha voluto complimentarsi con la figlia per il percorso fatto all’interno della Casa più spiata d’Italia, ricordando ad Antonella che uscirà dagli studi di Cinecittà come una vera donna.

Le parole di Stefano Fiordelisi alla figlia

Prendendo la parola durante il freeze di Antonella, il papà ha voluto mostrare tutta la felicità per il percorso fatto dalla vippona: “Ti mando gli auguri da parte di mamma, che ti segue senza tregua, siamo fieri di te perché hai fatto un percorso bellissimo, sei entrata bimba e sei uscita una donna, avrai sempre meno bisogno della nostra presenza”.

Si parla anche della storia d’amore con Edoardo Donnamaria, in cui Stefano sembra essere felice per come stanno andando le cose ed è convinto che fuori riusciranno a risolvere alcune incomprensioni: “Voglio che non perdi mai il tuo sorriso, sorridi sempre, Edoardo ti vuole bene, avrete modo di conoscervi fuori, di smussare quegli angoli che avete entrambi, con l’amore che c’è che è innegabile, riuscirete a costruire qualcosa. La vostra felicità è la nostra. Non so come hai fatto a resistere, hai retto la partita come solo tu sai fare”.

Antonella ovviamente è rimasta molto felice per la sorpresa ricevuta e, nonostante non nasconde che un po’ se lo sarebbe aspettato un regalo del genere da parte degli autori, le ha fatto piacere rivedere il papà. Ma i regali non terminano qui, poiché successivamente interviene anche il suo amico Marco Giro: “Sei bellissima, non pensavo che saresti arrivata fin qui, sei stata fortissima”.