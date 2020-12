GF Vip, la sorella di Zorzi attacca suo fratello con ironia ma il marito della Orlando risponde

Di certo non si può dire che non sia stata una puntata movimentata, o per meglio dire, sorprendente. Durante la scorsa serata del “Grande Fratello Vip” come ogni serata che si rispetti, è arrivato anche il momento delle nomination; giunto il momento dell’influencer Tommaso Zorzi di nominare qualcuno, il ragazzo di contropiede decide di annunciare il nome di Stefania Orlando.

Ovviamente Tommaso con questa scelta ha destabilizzato tutti; in molti infatti si aspettavano tutt’altro nome ma non quello della Orlando. Persino sua sorella Gaia Zorzi è rimasta letteralmente esterrefatta, tanto che twittare un messaggio di sconcerto, con la forte intenzione di voler fare una lavata di capo (seppur ironica) a suo fratello.

La parole di Gaia e la replica di Simone Gianlorenzi

Dal post su “Twitter” infatti è possibile leggere quanto dichiarato da Gaia Zorzi: “Amici voglio entrare subito in casa per fare un confronto con Tommaso e mandarlo a ca..e #gfvip“. Il tutto ovviamente è stato corredato da un tono molto ironico e scanzonato, ma la ragazza ha poi continuato scrivendo: “CON TUTTI I NOMI PROPRIO STEFANIA DOVEVI DIRE“.

A correre in aiuto del giovane gieffino ci pensa proprio il marito della Orlando. Nonostante infatti Zorzi abbia nominato sua moglie, facendole quindi rischiare il suo posto nello show, sembra che Simone Gianlorenzi non sia stato per nulla turbato dalla nomination di Tommaso. Pare infatti che Simone abbia anche tentato di difendere Tommaso e la sua scelta di aver nominato la Orlando.

Ecco quanto dichiarato da Simone Gianlorenzi, in risposta al commento di Gaia: “Ma no! Povero, ci sta perdere un po’ di lucidità, sono stanchi e destabilizzati dai continui ingressi. Saprà farsi perdonare, ritroveranno il loro equilibrio e spegneranno insieme l’interruttore. Se lo meritano“. Sembra dunque che almeno dall’esterno i ragazzi sono ampiamente giustificati dei loro comportamenti, ma si può dire lo stesso nella casa? Zorzi e la Orlando avranno modo di ritrovare i passati equilibri come si augura Simone? Non resta che attendere per scoprirlo.