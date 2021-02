GF Vip, la sorella di Zelletta incontra Zenga e si dichiara: dopo la diretta il commento del gieffino

Molto spigliata e senza alcuna vergogna, Alessia Zelletta ha fatto il suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip” – per la verità fermandosi nel giardino – e ha potuto incontrare il “suo” Andrea Zenga, dopo svariati cinguettii lanciati su Twitter e che sono stati raccolti dall’entusiasta Alfonso Signorini, sempre pronto a creare il gossip giusto!

La bella Alessia non ha certo risparmiato complimenti a – un quasi – imbarazzato Zenga, tanto che il fratello della ragazza si è lamentato con lei, rimproverandola: “I complimenti li devono fare gli altri a te, non tu agli altri!“. Ma alla 23enne questo appunto da un orecchio le è entrato e dall’altro è uscito, e così ha continuato a ricoprire Zenga di belle parole con gli occhi a cuoricino: “Sei ancora più bello dal vivo. Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza ed un po’ frizzante. Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua, fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un no come risposta“, tutto questo dopo avergli fatto fare una giravolta per contemplare anche il lato B del gieffino.

GF Vip, la reazione di Andrea Zenga dopo l’incontro con Alessia Zelletta

Insomma, tanto di cappello ad Alessia per l’audacia dimostrata, ma per lei in queste ore non arrivano buone notizie dalla Casa. Il suo sogno d’amore sembra destinato ad infrangersi, dopo aver ascoltato la confidenza di Zenga proprio al fratello della ragazza, Andrea Zelletta.

I due, come sono soliti fare da un po’ di tempo a questa parte, si sono appartati per scambiarsi alcune confidenze e proprio allora il figlio di Walter Zenga ha commentato l’incontro con Alessia avvenuto poco prima: “Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma… Non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”.

Doccia ghiacciata in arrivo per Alessia Zelletta, sembra proprio che Zenga non sia interessato alla ragazza, ma dalle sue parole l’immagine della sua donna ideale assomiglia molto di più a Rosalinda. Sta di fatto che, visto il caratterino tutto pepe della sorellina di Zelletta, siamo certi non tarderà ad arrivare una risposta a queste sue dichiarazioni. Attendiamo, speranzosi, futuri sviluppi.