GF Vip, la sorella di Stefano De Martino potrebbe entrare nella casa

La finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è stata slittata dal mese di dicembre a quello di marzo. Nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti, anche se nelle ultime dirette si vede un piccolo miglioramento, il sito “Tv Blog” annuncia che Mediaset avrebbe deciso di dare fiducia al programma.

Prendendo questa decisione Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, deve lavorare duramente per trovare nuovi nomi pronti a entrare in corsa. In lista, fino a oggi, ci sono il Divino Otelma, che ha avuto una piccola diatriba con Francesca Cipriani durante la loro esperienza a “L’isola dei famosi”, e Antonella Fiordelisi, conosciuta al grande pubblico per i presunti flirt famosi con l’ex di “U&D” Amedeo Barbato e Gonzalo Higuaín.

Il nuovo nome per il “Grande Fratello Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Gabriele Parpiglia, giornalista molto vicino al “Grande Fratello Vip” siccome appare tra gli autori del reality, ha annunciato che Adelaide De Martino, sorella del conduttore Stefano, potrebbe essere tra le prime a entrare nelle prossime settimane.

A “Casa Chi“, format in onda sui social network, Parpiglia afferma: “C’è un nome che non abbiamo mai rivelato, di una ragazza che sarebbe dovuta entrare ed era lì lì per entrare, poi è saltata. Lei è la sorella di Stefano De Martino. Ha sostenuto i casting, era stata molto apprezzata, poi non so perché si è arenata la trattativa. Ora però che si apre lo switch off, lei potrebbe essere uno tra i nuovi ingressi”.

Di lei, almeno per il momento, si conosce poco o nulla, ma Adelaide secondo i rumor sarebbe fidanzata con Emanuele Vicorito, l’attore famoso per aver partecipato a “Gomorra – La serie” prodotto da Sky Italia e in un episodio della serie TV “Il commissario Ricciardi” in onda su Rai 1.