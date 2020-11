GF Vip, la sorella di Bettarini contro gli autori: "La squalifica di Stefano è un’esagerazione mediatica"

Stefano Bettarini ha dovuto dire addio per sempre alla Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex calciatore è stato esplulso dal gioco per aver pronunciato una bestemmia e sembra proprio non aver digerito questa scelta degli autori. Nelle scorse ore, infatti, ha criticato questa scelta precisando di sentirsi una “pedina dello share“.

Del suo stesso avviso sembra essere la sorella Simona che, con un lungo post sul suo profilo Instagram, ha scritto parole in difesa di Stefano rivolte direttamente agli autori del programma. Sicuramente questo duro provvedimento non sarà stato deciso a cuor leggero, infatti la presenza di Bettarini avrebbe di certo creato dinamiche interessanti per il reality, ma la decisione si è resa necessaria.

GF Vip, lo sfogo di Simona Bettarini

Simona Bettarini non la pensa così e lo dice a chiare lettere: “Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta” così definisce la squalifica del fratello, per poi aggiungere: ” Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione , che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato”.

Lei e Stefano sono cresciuti insieme e sono sempre stati molto uniti, come lei stessa scrive nel post. Precisa inoltre che arrivano da una famiglia che ha saputo trasmettere dei principi saldi, insegnando il rispetto e l’educazione, dove non è mai mancato l’affetto. Simona afferma con decisione di non aver mai sentito il fratello pronunciare una bestemmia, ammette che in alcune occasioni possa aver usato “espressioni eccessive”, ma bestemmiare non è da lui, conclude.

Il post è stato accolto con molto calore dai suoi followers che hanno dimostrato il loro sostegno e si sono trovati d’accordo, nella maggioranza dei casi, con le sue parole. Un ripensamento da parte degli autori sembra però molto improbabile, se non impossibile, resta comunque la delusione per aver perso un vippone che avrebbe potuto dare molto al programma.