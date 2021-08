GF Vip, la smentita di Raz Degan: "Non entro in una casa piena di spazzatura"

Il cast del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si sta continuando a formare. Secondo il giornalista Alberto Dandolo che scrive sul settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, in questi giorni Katia Ricciarelli avrebbe firmato il contratto per poter far parte dei concorrenti.

Gli altri nomi che stanno circolando in maniera piuttosto frequente sono Anna Lou Castoldi, Gianmaria Antinolfi, Tommaso Eletti, Soleil Sorgé e una sua presunta nemica al momento sconosciuta, Francesca Cipriani, Pamela Prati e Totò Schillaci. Sembra essere invece saltato sia la presenza di Luca Vismara che Giovanni Ciacci, dati per certi nelle scorse settimane, ma nonostante le voci non sarebbero riusciti a passare il provino.

La voce su Raz Degan e la netta smentita

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ingresso di Raz Degan nella casa del “Grande Fratello Vip”. L’attore israeliano, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe potuto entrare insieme al rapper Moreno di “Amici di Maria De Filippi”, dal momento che i due si sono resi protagonisti di una furente lite durante l’edizione de “L’isola dei famosi” vinta in maniera piuttosto netta (89% delle preferenze) dall’ex compagno di Paola Barale.

A quanto pare però non sarà così. Oltre alla smentita di Davide Maggio, anche Raz Degan pubblicando una foto al mare smentisce, in maniera piuttosto netta, la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti”.

Dai toni del suo post non sembra essere una smentita di rito quindi, salvo clamorosi colpi di scena, Raz non farà parte del “GF Vip”. Quindi Alfonso Signorini, in meno di un mese, dovrà essere bravo nel trovare un vip importante da affiancare ai ragazzi emergenti.