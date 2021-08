GF Vip, la sesta edizione sarà composta da quattro opinionisti

Le novità per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, continuano a uscire con il passare dei giorni. Sull’ultimo numero del settimanale “Chi” viene confermata la partecipazione di Katia Ricciarelli, in cui si lascia andare ad alcune rivelazioni nel contorno delle Prealpi Gardesane.

Sempre sull’ultimo numero del settimanale “Chi” si parla del ruolo delle opinioniste, ove fino a questo momento vengono ufficializzati i nomi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. A quanto pare però le due new entry verranno accompagnate da altri volti pronti a mettersi in gioco.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Come riportato dal sito “Gossip e Tv” sull’ultimo numero del settimanale “Chi” viene intervistato Andrea Palazzo, conosciuto per essere il capo degli autori del “Grande Fratello Vip”. In questa circostanza conferma la presenza di Adriana e Sonia, ma insieme a loro dovrebbero esserci altre due opinioniste.

Queste sono le parole dell’autore riportare dal portale: “Avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili”. Successivamente viene spiegato a grandi linee l’identikit delle nuove opinioniste: “Sono due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la TV che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa”.

Al momento però non vengono svelati i nomi dei due nuovi opinionisti pronti ad affiancarsi ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Dalle parole dette da Andrea Palazzo dovrebbero essere due personaggi molto vicini al mondo dei social network, quindi non si può escludere che si tratta di due personaggi molto seguiti sui social network, magari come Tommaso Zorzi, ma al momento queste sono solamente delle voci.