GF Vip, la sesta edizione potrebbe durare più di nove mesi: l’indiscrezione

Le aspettative sulla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sembrano essere alte. Gli ultimi due anni con la conduzione di Alfonso Signorini, in cui ha ottenuto dei risultati incredibili in ambito degli ascolti nonostante le difficoltà legate anche all’emergenza dedicata al Covid-19, sembra aver convinto gli autori a osare sempre di più.

Infatti, nonostante siano stati cambiati i due opinionisti Antonella Elia e Pupo con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, gli autori stanno pensando di far durare la trasmissione più di nove mesi battendo quindi ogni tipo di record. Ovviamente si tratta solamente di una voce, poiché il prolungamento dipende molto dai risultati Auditel che registrerà nelle prime settimane il reality show di Canale 5.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip”

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il direttore della rete Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che inizialmente le puntate programmate per il “Grande Fratello Vip” sono 21. Sempre il diretto interessato però afferma le intenzioni di fare le cose in grande: “Se funziona si allunga a data da destinarsi”.

Tutto quindi dipende dall’attenzione del pubblico da casa, ma a quanto pare in casa Mediaset starebbero già pensando al prolungamento. Come rivelato dal sito “361 Magazine“, ideato tra l’altro da Alfonso Signorini, che ha mandato in onda svariate edizione di “Casa Chi”, gli autori avrebbero già deciso di superare le 21 puntate.

“Il programma più amato e discusso di Canale 5, potrebbe concludersi verso maggio, dunque lo show durerà ben nove mesi“ rivela il sito “361 Magazine” che poi aggiunge: “La produzione ed il conduttore Alfonso Signorini, stanno valutando dunque questa ipotetica durata del reality, e non solo gli autori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per quanto riguarda la scelta del nuovo cast di concorrenti che si metteranno in gioco nella casa di Cinecittà”. Quindi il cast iniziale può essere più ampio del solito, ma il gioco verrà retto anche dagli ingressi in corso.