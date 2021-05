GF Vip, la sesta edizione inizierà a settembre senza Pupo: "Torno a fare musica"

I lavori per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sono iniziati già da qualche settimana. Alfonso Signorini infatti si sta impegnando al massimo con l’obbiettivo di cercare dei personaggi molto importanti per iniziare con il piede giusto la sesta edizione del reality show, la terza condotta dal direttore del settimanale “Chi”.

Come rivelato in una intervista a “Il Punto Z” condotto da Tommaso Zorzi, il giornalista vorrebbe nel cast proprio Gaia, la sorella. Al momento però, oltre a questa piccola provocazione lanciata in diretta su Mediaset Play, non sembrano esserci novità in merito o meno alla sua presenza. Per il cast poi sono circolati numerosi nomi come Loredana Lecciso, Arisa, Martina Miliddi, Barbara Bouchet, Raffaella Fico e Katia Ricciarelli mentre Gabriel Garko e Anna Oxa hanno rifiutato gentilmente questa proposta.

Nelle ultime ore, come riportato dal sito “Tv Blog“, Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, avrebbe tenuto dei colloqui per partecipare alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Per la conduttrice non sarebbe il primo reality show, siccome nel 2007 ha partecipato all’Isola dei Famosi, ove si è classificata al quarto posto. La trasmissione, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe iniziare nel mese di settembre.

L’assenza di Pupo complica i piani di Alfonso Signorini

Per Alfonso Signorini però nelle ultime ore si è aggiunto un altro grande problema: l’assenza di Pupo come opinionista della sesta edizione. Il conduttore infatti non ha mai nascosto di aver trovato fondamentale negli scorsi due anni la presenza del cantante nel cast, siccome è riuscito a creare delle dinamiche sempre molto interessanti.

Tuttavia Pupo, come riportato dal sito “Tvzoom”, in una intervista rilasciata al “QN – Quotidiano Nazionale” rivela di voler dedicare più tempo alla sua prima passione: “L’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria ma questa volta per me è più complicato. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare”.

A oggi sembra essere praticamente impossibile ipotizzare chi possa sostituire Pupo, ma non va escluso che i nomi dei due opinionisti vengano presi dalla quinta edizione del “GF Vip”. Se cosi fosse i due favoriti sarebbero Tommaso Zorzi insieme a Dayane Mello, anche se non vanno esclusi Giulia Salemi e Adriana Volpe (concorrente della quarta edizione).